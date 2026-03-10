2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。あの一瞬で変わり果てた景色は、この15年でどうなったのか。たとえどれだけ復興が進んでも、戻らないものは多い。報道の数は減ったが、重要なのは思いをはせ続けること、忘れないこと、それが未来への教訓をつなぐ──。【写真を見る】2015年11月、閉店から9年ぶりに再オープした食堂の様子、店の前は大行列だった地元で愛された町の食堂を復興のシンボルに日本有数の港町である