◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国ーメキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ米国代表のタリク・スクバル投手（２９）は９日（日本時間１０日）、Ｂ組メキシコ戦の試合終了後にチームを離脱し、準々決勝以降登板しないことになった。試合前にデローサ監督がメディアに対応し「彼は今夜、チームを離れ、（フロリダ州）レークランドに戻り、タイガースに再合流する」と話した。所属するタイガースのキャ