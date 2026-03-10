声優で俳優の宮野真守が、７日放送のＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介とバナナマン・日村勇紀がＭＣを務める日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜・後１１時３０分）に出演。自身の原点を語った。動画サイトで配信された未公開映像で、「声優を目指してたわけじゃないから。自分の声がいいなんて一回も思ったことがないし」と明かした宮野。続けて「初めて声優の仕事をやった時も、全然自分の声がダメすぎ