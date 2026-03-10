ドイツとフランスの攻防フランスとドイツは隣同士でありながら、多くのことで対立する。特にエネルギーについては正反対。2022年には、EUが定めるタクソノミーをめぐって激しい攻防が続いた。EUタクソノミーとは「何が持続可能な経済活動か」を定義するシステムで、これに合致した事業に民間資金が誘導されることになっていたため、皆が目の色を変えた。フランスは当時、ドイツが脱原発後に大々的に使おうとしていた天然ガスを、CO