4月から初の主演ドラマがスタートドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日4月4日夜11時スタート）で主演する宮舘涼太さん。3月31日に発売となる「FRaU」JAXURY特集号には表紙と12Pの特集に登場します。特集タイトル「雅だて粋だて男だて」を、たくさんの方々にシェアいただきました。誠にありがとうございます。今回の撮影でスタッフが感動したシーンは数々あれど、なんといっても、そのさり気ないサービス精神です