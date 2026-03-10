現在開催中（3月5日〜12日）の全国人民代表大会（国会に相当）に合わせて、3月8日午前10時（北京時間）から11時26分まで、1時間26分にわたって、王毅外相の記者会見が行われた。人民大会堂の会見場「金色大庁」には、内外の600人を超える記者やカメラマンが集結した。王外相の定期会見は年に一度だけで、私は2014年以来、欠かさず見てきたが、今年は淡々とした様子だった。イラン問題のせいか、声は掠（かす）れ、だいぶお疲れのよ