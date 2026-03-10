最大1500kWの充電に対応中国自動車メーカーBYDは、10分未満でフル充電可能なEV用バッテリーを発表した。高級ブランドであるデンツァ（騰勢）の『Z9 GT』などに搭載する予定だ。【画像】流麗なシューティングブレイクの高級EV【デンツァZ9 GTを詳しく見る】全15枚『ブレードバッテリー』の第2世代にあたり、最大1500kWの充電に対応。BYDが主張するところでは、ガソリンスタンドで内燃機関車に給油するのと同等の速さで充電できる