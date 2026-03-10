プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。ジムでの練習風景を公開した。 吉田プロ、ハードなトレーニングシーンを公開 吉田プロは「workout」とコメントして、複数本の動画を投稿しました。 動画ではトレーニングに打ち込む様子を披露。ゴルフスイングを丁寧に確認するシーンや、バーベルやダンベルを用いたスクワット、負荷のかかったケーブルを引き