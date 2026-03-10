ボクシングの元世界３階級王者、亀田興毅氏が７日付で自身のインスタグラムを更新。幼少期に撮られた父との２ショットを投稿した。「亀田史郎２３歳の夏…。亀田興毅２歳の夏…。幼少期は優しい親父やったのにいつから怖なってきたんやろか？」とつづり、パンチパーマ姿の史郎氏に抱きかかえられる写真をアップした。この投稿にファンからは「顔がそっくり」「ムチムチ可愛いね」「若いですね」「ごつい」などの声が寄せられ