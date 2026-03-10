中東情勢の緊迫化が、世界経済に再び「オイルショック」の影を落としています。なかでも、アジア太平洋地域で最も深刻な直撃が懸念されているのがフィリピンです。同国は近隣諸国のような燃料補助金を持たず、国際価格がダイレクトに家計を直撃する、極めて脆い市場構造を抱えています。原油高が招くインフレ加速と通貨ペソ安の連鎖、さらには国家経済の生命線である「240万人の海外出稼ぎ労働者（OFW）」からの送金リスク。マルコ