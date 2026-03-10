40代の会社員Aさんは、最近届いた1通の封書を見て目の前が真っ暗になりました。妻名義のクレジットカード会社からの督促状でした。専業主婦である妻が、内緒でリボ払いを繰り返し、数百万円もの借金を作っていたのです。【写真】「これ、あんたでしょ」母から届いた“オトナのお店”の宣材写真父は呆れ、妹は軽蔑…思えば、妻は毎日のように届く宅配便を「安物だから」とはぐらかし、ママ友との高額なランチ会にも頻繁に出かけて