公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、子どもに期待する学歴について、海外の保護者と比べて日本の保護者は「大学進学」の期待が強い一方、「大学院進学」の期待は極端に低いことがわかりました。【調査結果を見る】子どもをどの学校まで進学させたいとお考えですか