3月6日から8日までパシフィコ横浜で開催された「ジャパンゴルフフェア2026」。会場では多くの新製品やサービスが披露されたが、その中でも来場者の注目を集めていたのがアメリカ発のバッグブランド、サンマウンテンの新たな試みだ。【写真】金田久美子、自身が描かれた新しいキャディバッグを披露1981年にアメリカ・ユタ州で誕生した同ブランドは、世界で初めてスタンド式キャディバッグを開発したことで知られる老舗。そのサンマ