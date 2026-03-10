厚生労働省は、うつ病などの精神疾患で通院が難しい患者への専門的治療を、初診からオンライン診療で行えるようにする。ひきこもりの患者たちが治療を受けやすくするのが目的で、６月からの診療報酬改定で公的医療保険を適用する。内閣府の２０２２年度の推計では、自宅や自室をほとんど出ない「ひきこもり状態」の１５〜６４歳は１４６万人。精神疾患が背景にあっても通院できない場合がある。うつ病などで体を動かす意欲を失