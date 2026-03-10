中東情勢の悪化にともないイランの周辺国から退避した日本人ら281人を乗せたチャーター機が午前6時過ぎ成田空港に到着しました。日本政府が手配したチャーター機には、クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビアからの出国を希望した日本人ら281人が乗っていて、午前6時18分に成田空港に到着しました