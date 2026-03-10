【モデルプレス＝2026/03/10】元乃木坂46でトップライバーとして活躍中の斉藤優里が、3月10日発売の雑誌『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】32歳元乃木坂メンバー、美ボディに釘付け◆斉藤優里、美バスト披露斉藤は、2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年には2nd写真集『とけちゃう』（tulle）を発売。映