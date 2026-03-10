【モデルプレス＝2026/03/10】Snow Manの深澤辰哉がこのほど、コメディ番組「アリフォルニア」（テレビ東京／3月30日24時30分スタート）の囲み取材会にお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平、空気階段の鈴木もぐら、ロングコートダディの兎とともに出席。有田が深澤を絶賛する場面があった。【写真】33歳スノメンバー、衝撃のアリ姿◆深澤辰哉、有田哲平から称賛される深澤は、有田ら芸人と共演して学んだことがあるか聞かれ