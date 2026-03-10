NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。真っ白なゴルフウェア姿を披露した。「ゴルフウェアはおにゅーでした」中川さんは、「えんじょいゴルフ 楽しすぎるメンバーと」と切り出し、快晴のゴルフ場でゴルフクラブを構えた様子を含む5枚の写真と動画を投稿した。「なんかずっと笑ってたw」と語った。ちなみに、「筋トレを始めてからティーショットとかアイアンの当