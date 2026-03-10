人はタンパク質なしでは生きられない アルブミン値を上げるには食事からタンパク質をしっかり摂る必要があることは、ここまでも話した通り。では、タンパク質とはそもそも何なのでしょうか。 私たちの体は、水分と脂質を除くと、その大部分がタンパク質でできています。筋肉や骨、内臓、皮膚、血液、髪や爪に至るまで、体のあらゆる組織はタンパク質を材料としてつくられており、白血球や赤血球、ホルモン、酵素、抗体など、