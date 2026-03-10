何もないところでつまずくのはおっちょこちょいではなく姿勢のせい 前傾姿勢だと歩き方がすり足気味に 何もない場所や、わずかな段差でつまずくことはありませんか? なぜ、よくつまずいてしまうのでしょうか。理由は、おっちょこちょいなわけでも、足の筋力が低下しているからでもありません。これも歩くときの姿勢の問題です。 地面に対して体をまっすぐに起こした状態で足を前方に出せば、何もないところでつまずくことは