水不足が続く佐賀県で、状況がより深刻なのが離島です。このままの状況が続けば、4月にも水の供給が止まる恐れがあったことから「海水」を生活用水に変える装置が設置されました。 9日、FBSの取材クルーが船で向かった先は、佐賀県唐津市の呼子港から船でおよそ15分の加唐島（かからしま）です。この日も島内放送で、ある呼びかけが行われていました。■加唐島・坂本正一郎 区長「最近雨が少ないため、水不足となっており