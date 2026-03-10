イラン革命防衛隊（IRGC）は米国とイスラエルの大使を追放するアラブ諸国と欧州諸国に対し、ホルムズ海峡の自由な運航を認めると発表。 イスラエルと米国の大使を自国の領土から追放したアラブ諸国や欧州諸国は、明日からホルムズ海峡を通過する権限と自由を得ることができる。