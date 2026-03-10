イラン権力の空白避ける【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランの新たな最高指導者に反米強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出された。米国やイスラエルとの交戦が続く戦時下で、死亡した父アリ・ハメネイ師の権威と路線を踏襲して抵抗を続ける姿勢を示す必要があったためとみられる。モジタバ師の選出は、正式発表前から、選出を担った専門家会議のメンバーやメディアの間で「ハメネイの名が続く」などと示唆さ