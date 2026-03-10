ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」において作品連載中の漫画家・穂波あみが、10日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】穂波あみが衝撃グラビアを披露した『FLASH』表紙は生見愛瑠大胆なランジェリーグラビアを披露している。漫画とグラビア、異色の二刀流で躍進する彼女の艶姿を目に焼き付けてほしい。生見愛瑠、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛