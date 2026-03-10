ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表の左腕タリク・スクバル投手（29）がチームを離脱し、所属球団タイガースのキャンプに戻ることになった。米国代表のマーク・デローサ監督が9日（日本時間10日）、明らかにしたと、大会公式サイトが伝えた。2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたスクバルは7日（同8日）の1次ラウンドB組・英国戦に先発。3回41球を投げ、2安打1失点5奪三振の好投でチームを連勝に導い