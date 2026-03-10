ロシアのプーチン大統領がアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。イランやウクライナ問題について話し合ったということです。ロシアのウシャコフ大統領補佐官によりますと、電話会談は9日、トランプ大統領の提案で1時間ほど行われました。トランプ大統領はプーチン大統領に対し、現在の国際情勢に関する一連の問題を討議するために電話したとされ、イランをめぐる紛争やウクライナ和平に関する交渉に重点がおかれたとい