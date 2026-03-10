イラン情勢の悪化によってエネルギー価格が高騰する中、ロシアのプーチン大統領はヨーロッパ諸国とも協力する用意があると表明しました。プーチン大統領は9日、エネルギーに関する会議の中で、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、「ホルムズ海峡を経由する石油供給ルートは来月にも完全に停止するおそれがある」と警告。そのうえで「ロシアは信頼できるエネルギー供給国だ。信頼できる相手国には今後も石油とガスを