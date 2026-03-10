トップライバーとして活躍中の元乃木坂46の斉藤優里が、10日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】斉藤優里が大胆露出を披露した『FLASH』表紙は生見愛瑠大胆な露出感と色香あふれる表情が印象的なグラビアを見せている。生見愛瑠、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名ういらも登場する。