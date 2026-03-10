丸亀製麺は、2026年3月11日から13日までの期間、「ぶっかけうどん」を注文した人に、もう一杯「ぶっかけうどん（並）」を無料提供するキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。暖かい日が増える時期にうれしい「冷」も選べる期間中、「ぶっかけうどん」並・大・得サイズのうちいずれかを1杯注文すると、「ぶっかけうどん」並サイズが1杯もらえます。「温」に加え、暖かい日が増えてくるこの時期にうれしい「冷」も選べます。