ENHYPENのJUNGWONが、5月15日に公開される映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」にフィーチャリングで参加する。 （関連：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃） 2022年に放送され、スペシャルドラマ、続編となるシーズン2、スピンオフスペシャルドラマが放送されたドラマ『正直不動産』。小学館『ビッグコミッ