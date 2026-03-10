3月10日に最終話が放送されるNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』より、松山ケンイチらメインキャストのクランクアップコメントが公開された。 参考：【第7話解説】『テミスの不確かな法廷』ラスト3分の衝撃 本作は、「普通とは何か」「正義とは何か」を問いかけることをテーマとした法廷ヒューマンドラマ。最終話となる第8話では、結城（小木茂光）が残した手がかりをもとに、前橋一家殺人事件との接点を探り