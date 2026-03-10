永作博美が主演を務める4月期のTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に関根勤、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）が出演することが決定した。 参考：『時すでにおスシ!?』にファーストサマーウイカ、山時聡真ら中沢元紀が永作博美の息子役 本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイ