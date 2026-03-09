貧血に良い食べ物とは？メディカルドック監修医が貧血を予防する栄養素・予防・改善する可能性の高い食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「貧血に良い食べ物」はご存知ですか？コンビニで売っている貧血に良い食べ物も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：堀越 千聡（管理栄養士） 病院で委託栄養士として調理業務を担当。その後管理栄養士の資