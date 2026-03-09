頭痛の中には、病気が原因で起こる「二次性頭痛」があります。その原因は、くも膜下出血や脳腫瘍、副鼻腔炎など多岐にわたります。突然の激しい頭痛や、普段と違う身体の異変を伴う頭痛は、命に関わる可能性もあるようです。具体的な症状や対処法について、「ふじさわ脳とからだのクリニック」の永尾先生にお聞きしました。 編集部 二次性頭痛の原因にはどんなものがありますか？ 永尾先生 頭部外傷やくも膜下出血、脳出血な