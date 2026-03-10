昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったアタッカーが、スペインで脚光を浴びている。現地３月８日に開催されたスペイン２部の第29節で、宮代大聖が所属するラス・パルマスがセウタと対戦。４−１で大勝を収めた。この試合で、今冬にヴィッセル神戸からレンタルで加入した宮代が待望の初ゴールをマークする。１−０で迎えた55分、味方のシュートを相手GKが弾いたところに反応。こぼれ球に詰めて難なくネットを揺らした。