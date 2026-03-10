俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）の第7話が10日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまで