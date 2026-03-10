ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季が、10日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】麻倉瑞季も圧巻ボディを披露した『FLASH』表紙は生見愛瑠抜群のプロポーションはもちろん、かつてなく艶っぽい表情も堪能できる新境地のグラビアとなっている。生見愛瑠、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名ういらも登場する