2026年3月9日、台湾メディアの工商時報は、中国が独自開発を進める新型高速鉄道車両「CR450」が世界最速の商用運転を目指し、最速で2027年にも営業運転を開始する見込みだと報じた。記事は、CR450が「復興号」シリーズの最新モデルであり、営業運転が実現すれば世界初となる時速400キロでの高速鉄道営業路線が誕生すると紹介した。そして、現在、量産・投入前に必要な計60万キロの運用試験を滬渝蓉（上海・重慶・成都）高速鉄道上