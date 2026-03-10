永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の追加キャストとして関根勤、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）の出演が発表された。関根は1996年放送のドラマ『蔵間・愛と涙の2500日「永遠の千秋楽」』以来、約30年ぶりのTBSドラマ出演となる。【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生