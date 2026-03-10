直木賞作家・米澤穂信のミステリー小説を黒沢清監督が映画化した『黒牢城（こくろうじょう）』の公開日が6月19日に決定し、特報映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】映画『黒牢城』スリリングな謎解きが始まる特報映像原作は累計発行部数45万部を突破し、「第166回直木賞」と「第12回山田風太郎賞」をダブル受賞。「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ、「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！