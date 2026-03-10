モデルの滝沢眞規子が、イギリスに留学中の子供たちと現地で過ごした、賑やかで温かい家族の時間を明かした。【映像】イギリスでの私服姿＆子供たちと食事中の写真3月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』にて、滝沢はロンドン・コレクションへの出席を兼ねて訪英した際のエピソードを披露。番組では、留学中の長男・長女と合流し、レストランで食事を楽しむプライベート写真が公開された。スタジオの峯岸みなみから「充実