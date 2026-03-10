俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）の追加キャストが発表され、矢本悠馬、中村海人、齊藤京子、斉藤由貴、坂東彌十郎らの出演も発表された。【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康企画・原案を秋元康氏が務める今作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメ