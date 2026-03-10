俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）の本予告映像とメインポスタービジュアルが解禁された。さらに、挿入曲として、山下が自ら作詞を手掛け、グローバルに活躍するENHYPENのリーダー・JUNGWON（ジョンウォン）をゲストに迎えた夢のコラボレーションが決定。加えて、物語に深みを与える追加キャストとして、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、吹石一恵、山崎努（※崎＝たつさき）の出演も発表さ