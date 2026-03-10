【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 1−5 名古屋グランパス（3月7日／ベスト電機スタジアム）【映像】相手DFを引きずりながら走る重戦車ドリブル名古屋グランパスのFWマルクス・ヴィニシウスが、衝撃のフィジカルでファンを驚愕させた。ファウル覚悟で後ろから抱きついた相手DFをそのまま引きずる重戦車ドリブルが、SNSで話題になっている。名古屋は3月7日、明治安田J1百年構想リーグの第5節でアビスパ福岡と対戦。マル