27歳で社会人野球の阿部企業の監督に就任した。環境には恵まれないし、仕事はハード、おまけに選手は故障持ち。ないない尽くしのチームだったが、「何とかひと勝負したい」という雑草魂はみんなが持っていた。なにくそ、の思いがチームの原動力になった。バットを振り込ませていくと、徹夜仕事で鍛えられた体力から鋭い打球が出るようになった。試合にも少しずつ勝てるようになってきた。実績がなくても、その気になったら、や