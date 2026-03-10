ワールドベースボールクラシック(WBC)で開幕3連勝した野球日本代表・侍ジャパン。9日、井端弘和監督がチームをけん引する大谷翔平選手について語りました。大谷選手は6日のチャイニーズ・タイペイ戦で先制の満塁ホームラン、7日の韓国戦では同点弾と開幕から爆発。8日のオーストラリア戦こそ無安打に終わったものの2四球を選びチームの勝利に貢献しました。ここまでの3試合では打率.556、2本塁打、6打点、4四球、出塁率.692、長打