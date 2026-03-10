冷えた走りは許されない。追い込まれた立場で、HONDAのエンジンが過熱した。「大和証券Mリーグ2025-26」3月9日の第1試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）が2月20日以来の個人7勝目を挙げた。【映像】ド派手に決めた！役牌だけで4翻ある強烈親跳満チームは6日、萩原聖人（連盟）が▲83.0の大敗を喫し、セミファイナル進出ボーダーラインとなる6位の座を渋谷ABEMASに明け渡していた。「トップを取れなければ俺が取るから思いっきり