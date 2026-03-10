フジテレビは9日、東京・台場の同局で4月改編のコンテンツラインナップ発表会を開催。動画配信サービス・FODについて、杉崎朋子FOD事業部長が「ファンダムを育てるライブコンテンツ」と「物語に深く没入できるドラマコンテンツ」の2軸でラインナップを拡充していく方針を示した。プレゼンする杉崎朋子FOD事業部長まず大きな柱として挙げたのがスポーツコンテンツ。フジテレビでは2026年シーズンからF1の独占放送・配信をスタートし