埼玉・草加市の路上で高齢の男性が重傷を負うひき逃げ事件がありました。9日午後8時半前、草加市新栄の路上で「車が男性をはねて逃走した」と目撃した人から通報がありました。横断歩道を渡っていたとみられる高齢の男性（70〜80代くらい）がはねられ、頭部を負傷するなど重傷です。逃走した車は普通乗用車とみられ、警察がひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。