2026WBC(ワールドベースボールクラシック )1次ラウンドプールBで激戦を繰り広げているアメリカ、メキシコ、イタリアの三か国。いずれも2勝無敗で三つどもえの戦いとなる中、日本時間10日から直接対決が始まります。準々決勝に進めるのは上位2チームのみ。3勝1敗で並んだ場合は、当該チーム同士の失点率で争われます。最初の直接対決は、日本時間10日のアメリカ対メキシコ。アーロン・ジャッジ選手やカイル・シュワバー選手などMLB